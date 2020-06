Feyenoord heeft vrijdag een principeakkoord bereikt met Orkun Kökçü over een contract tot medio 2025. De huidige verbintenis van de negentienjarige middenvelder loopt in de zomer van 2023 af.

Kökçü werd de laatste maanden in de media in verband gebracht met grote buitenlandse clubs als Arsenal en Sevilla, maar kiest toch voor een langer verblijf in Rotterdam. Hij zal spoedig zijn handtekening zetten onder het nieuwe contract, meldt Feyenoord.

Eerder deze maand leek een akkoord nog ver weg. "Ik heb nu twee keer een aanbieding gehad die - met alle respect - niet was wat ik had gehoopt", zei Kökçü in VI.

De jeugdinternational van Turkije debuteerde in december 2018 in de hoofdmacht van Feyenoord. Inmiddels heeft hij 33 competitieduels en vijf doelpunten achter zijn naam staan.

Arnesen: 'Heel mooi dat we zo'n talent kunnen binden'

"Orkun heeft zich het afgelopen seizoen enorm goed doorontwikkeld en in zijn nog jonge loopbaan al grote stappen gezet", zegt technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord. "Daarvoor willen we hem graag belonen."

"We hebben er alle vertrouwen in dat die ontwikkeling zich de komende jaren voort zal zetten. Bovendien is het voor ons heel mooi dat we zo'n talentvolle speler langer aan ons weten te binden."

Kökçü was onder trainer Dick Advocaat een vaste basisspeler. Met de geboren Haarlemmer op het middenveld maakte de ploeg een indrukwekkende opmars naar de derde plaats van de ranglijst, totdat de Eredivisie in maart gestaakt werd wegens het coronavirus.

Feyenoord verzekerde zich onlangs al van de komst van een nieuwe middenvelder: Mark Diemers werd overgenomen van Fortuna Sittard. Daar staat tegenover dat Oguzhan Özyakup na een huurperiode in Rotterdam weer terug zal keren naar Besiktas.