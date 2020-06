Zlatan Ibrahimovic heeft vrijdag de groepstraining bij AC Milan hervat. De Zweedse spits lijkt zondag tegen AS Roma zijn rentree te kunnen maken.

Ibrahimovic liep op 25 mei op de training een kuitblessure op. Aanvankelijk werd gevreesd dat de 38-jarige spits dit seizoen niet meer zou kunnen spelen, maar al snel bleek de kwetsuur minder ernstig dan gedacht.

Vrijdag trainde Ibrahimovic voluit mee bij Milan. Volgens Gazzetta dello Sport zal de routinier zondag op de bank zitten als zijn ploeg het thuis opneemt tegen AS Roma.

Ook Simon Kjaer is hersteld van een blessure. De Deense verdediger kan tegen Roma vermoedelijk vanaf het begin meespelen.

Milan heeft optie om contract Ibrahimovic te verlengen

Ibrahimovic keerde in januari na 7,5 jaar terug in Milaan. Zijn contract loopt deze zomer af, al heeft Milan een optie voor een extra seizoen. In acht duels maakte de spits drie treffers.

Ibrahimovic bereidt zich in Zweden al voor op een loopbaan na zijn actieve carrière. Hij werd eind vorig jaar mede-eigenaar van de club Hammarby. Tijdens de coronacrisis kreeg de spits nog een officiële waarschuwing omdat hij tegen de regels in de kleedkamer van Hammarby bezocht na een wedstrijd.

Met nog elf duels te spelen bezet Milan de achtste plaats. De 'Rossoneri' strijden met Parma en Hellas Berona om de zevende plek, die recht geeft op een ticket voor de voorronde van de Europa League.

AS Roma bezet de vijfde plaats en heeft een voorsprong van negen punten op Milan.

