De finale van de Coupe de la Ligue wordt op 31 juli in het Stade de France afgewerkt, zo heeft de Franse competitieorganisator LFP vrijdag bekendgemaakt. Memphis Depay zal in die wedstrijd vermoedelijk zijn rentree maken na een kruisbandblessure.

De bekerfinale zou aanvankelijk op 4 april worden gespeeld, maar kon door het coronavirus niet doorgaan. Net als in Nederland is in Frankrijk de competitie beëindigd, maar anders dan hier worden de bekerfinales nog wel gespeeld.

Het is de 26e en laatste editie van de Coupe de la Ligue. Voor de komende seizoenen kon de LFP de televisierechten van het bekertoernooi niet verkopen.

PSG, dat als koploper werd uitgeroepen tot kampioen van de onvoltooide competitie, speelt op 24 juli in de finale van de Coupe de France (het grotere bekertoernooi in Frankrijk) tegen Saint-Étienne. De finales worden voor een klein publiek gespeeld. Vanaf 11 juli zijn er vijfduizend toeschouwers welkom bij sportwedstrijden in Frankrijk.

Memphis scheurde op 15 december zijn kruisband af en werkte hard tijdens zijn revalidatie met als doel het EK van deze zomer mee te maken met Oranje. De aanvaller lag op schema, maar het toernooi werd met een jaar uitgesteld vanwege het coronavirus.

In de tweede week van juni was Memphis van de partij toen Lyon de training hervatte. De ploeg, waar ook Kenny Tete deel van uitmaakt, bereidt zich naast de bekerfinale ook voor op het restant van de Champions League.

Franse competitie begint op 21 augustus

Lyon verdedigt op 7 augustus in Turijn een 1-0-voorsprong op Juventus in de return van de achtste finales van het miljoenenbal. Ook PSG is nog actief in de Champions League, de Parijzenaren waren in de achtste finales te sterk voor Borussia Dortmund.

Als Lyon afrekent met Juventus, dan mag het net als PSG naar Lissabon, waar van 12 tot en met 23 augustus de kwartfinales, halve finales en finale van het toernooi worden afgewerkt.

De LFP maakte vrijdag ook bekend dat het nieuwe seizoen in de Ligue 1 op 21 augustus begint. Als Lyon en PSG dan nog actief zijn in de Champions League, moeten zij hun eerste competitieduel later inhalen.