Anthony Musaba heeft vrijdag een contract voor vijf seizoenen getekend bij AS Monaco. NEC ontvangt naar verluidt 2,5 miljoen euro voor de negentienjarige aanvaller.

NEC meldt op zijn website dat de club bovendien een doorverkooppercentage heeft bedongen op de zelf opgeleide speler. De vleugelspits speelde ook nog vier jaar in de jeugd van Vitesse, maar keerde in 2018 terug in 'zijn' Nijmegen.

Algemeen directeur Wilco van Schaijk van NEC is trots dat een zelfopgeleide speler zo'n grote transfer maakt naar de nummer negen van de Ligue 1. "Deze transfer is een bevestiging voor de weg die we zijn ingeslagen omtrent ons beleid."

"We hebben bewust gekozen voor het opleiden en talentontwikkeling binnen NEC", vertelt Van Schaijk. "Dit is een mooi compliment aan iedereen die elke dag, al jarenlang, hard en gedreven werkt, zodat zulke miljoenentransfers kunnen plaatsvinden."

Anthony Musaba in het shirt van zijn nieuwe club (Foto: AS Monaco)

NEC wil selectie versterken met opbrengst transfer

Musaba debuteerde in april vorig jaar in het eerste elftal. In totaal kwam hij tot 28 wedstrijden en zeven doelpunten. "We gaan Anthony met zijn specifieke kwaliteiten missen binnen onze selectie", verwacht de algemeen directeur.

NEC maakte een teleurstellend seizoen door en stond slechts achtste toen de Keuken Kampioen Divisie wegens het coronavirus werd beëindigd. Met de transfersom van Musaba wil Van Schaijk de selectie gaan versterken.

"Waar we eerst de mogelijkheid hadden tot het aantrekken van vier of vijf versterkingen, kunnen we nu waarschijnlijk minimaal één extra speler halen gaan." NEC haalde eerder deze zomer al Jordy Bruijn (sc Heerenveen) en Elayis Tavsan (Sparta Rotterdam).