Het Supporterscollectief Nederland is blij dat er komend seizoen toch niet structureel op zondagavond gespeeld wordt in de Eredivisie. Volgens de organisatie heeft de KNVB naar de supporters geluisterd.

Eerder deze maand leek het er nog op dat er wekelijks op zondagavond om 20.00 uur afgetrapt zou gaan worden in de Eredivisie, maar dat is niet het geval. Vrijdagochtend maakte de KNVB het speelschema bekend en daaruit blijkt dat alleen 12.15 uur, 14.30 uur en 16.45 uur vaste tijdstippen op zondag zijn.

Zondagavond 20.00 uur blijft wel een optie, maar alleen als een club daarom vraagt vanwege een Europa League-wedstrijd op donderdagavond. Afgelopen seizoen was dat ook zo.

"Zondagavond is voor supporters heel onwenselijk, omdat veel mensen de volgende dag weer vroeg naar werk of school moeten", zegt voorzitter Matthijs Keuning op de website van het supporterscollectief. "We zagen vorig seizoen al dat de bezetting bij deze wedstrijden lager was dan gemiddeld. Clubs merkten het ook in hun omzet. Daarom is het goed dat dit tijdstip nu waarschijnlijk maar een enkele keer gebruikt zal worden."

'We gaan de wenselijkheid onderzoeken'

Een ander bijzonder tijdstip waarop mogelijk wordt afgetrapt is zaterdag om 16.30 uur. De KNVB ziet dit als eventuele optie, ook al werden er niet eerder Eredivisie-wedstrijden op zaterdagmiddag gespeeld. "De wenselijkheid hiervan gaan we zorgvuldig onderzoeken", zegt Keuning.

Op zaterdag zal sowieso worden afgetrapt om 18.45 uur, 20.00 uur en 21.00 uur, dit tot tevredenheid van het Suporterscollectief.

De Eredivisie begint op vrijdag 11 september en het seizoen in de Keuken Kampioen Divisie start twee weken eerder. Half juli zal de KNVB het definitieve speelschema bekendmaken, met daarin de exacte wedstrijden en speeltijden. De bond gaat daarover eerst nog in gesprek met de Eredivisie CV, de Coöperatie Eerste Divisie, de clubs, de zendergemachtigden en de lokale autoriteiten.