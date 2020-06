Robert Zwinkels speelt ook komend seizoen voor ADO Den Haag. De 37-jarige keeper, die de langst dienende speler van de Eredivisie is, heeft zijn aflopende contract met een jaar verlengd.

Zwinkels begint aan zijn zestiende jaar bij ADO, de club waarvoor hij in februari 2005 debuteerde in de Eredivisie. Hij speelde nooit voor een andere club dan de Haagse formatie, waarmee hij alleen in het seizoen 2007/2008 actief was in de toenmalige Jupiler League.

Door de contractverlenging van de Westlander blijft PEC Zwolle-verdediger Bram van Polen de nummer twee op de lijst van langst dienende spelers. De 34-jarige Van Polen kwam in 2007 over van Vitesse en droeg daarna nooit een ander shirt dan dat van 'De Blauwvingers'.

Zwinkels hecht niet te veel waarde aan het feit dat hij de langst dienende Eredivisie-speler is. "Dat is al vier of vijf jaar zo. Ik vind het niet meer zo speciaal. Belangrijker is dat ik het nog steeds naar mijn zin heb bij ADO", vertelt hij in een reactie op zijn contractverlenging op de website van ADO. "Het vuur is nog niet gedoofd. Je kan maar één keer stoppen, dus ik ga nog vol plezier door."

Robert Zwinkels in 2006 als jonge doelman van ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

Zwinkels was vaak tweede keeper

Zwinkels was in zijn jaren bij ADO niet altijd eerste doelman. Alleen in de seizoenen 2008/2009, 2017/2018 en 2018/2019 kwam hij meer dan twintig competitiewedstrijden in actie. In totaal keepte hij 140 Eredivisie-duels.

Het afgelopen seizoen keepte Zwinkels de eerste vijf Eredivisie-duels, waarna hij geblesseerd raakte en concurrent Luuk Koopmans zijn kans greep.

Vooralsnog lijkt het erop dat 26-jarige Koopmans ook komend seizoen eerste doelman is in het CARS Jeans Stadion, al werd hij deze zomer in verband gebracht met een transfer naar sc Heerenveen.