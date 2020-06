Peter Bosz heeft goede hoop dat Bayer Leverkusen er net als vorig jaar op de laatste Bundesliga-speeldag in slaagt om een Champions League-ticket te veroveren. Net als in 2019 zal dat zaterdag ten koste moeten gaan van Borussia Mönchengladbach.

Leverkusen verloor afgelopen weekend bij Hertha BSC en staat vijfde, op twee punten achterstand van Mönchengladbach, dat zaterdag Hertha treft. Leverkusen speelt thuis tegen FSV Mainz en moet dus zelf winnen en hopen dat de concurrent verliest.

"We houden ons niet bezig met wat Mönchengladbach doet. Er is maar één resultaat dat ons kan helpen en dat is dat we zelf winnen", zei de 56-jarige Bosz vrijdag op zijn persconferentie.

"Vorig jaar was de situatie inderdaad vergelijkbaar, al speelde Mönchengladbach toen tegen Borussia Dortmund. Dus in dat opzicht is het nu wel een beetje anders. Maar we geloven erin. Alles is mogelijk, dat hebben we vorig jaar gezien."

Bosz en Leverkusen zijn nog op drie fronten actief. 'Die Werkself' staat op 4 juli in de finale van de DFB-Pokal tegen Bayern München en is in de Europea League hard op weg naar de laatste acht. Het heenduel met Rangers FC in de achtste finales werd met 1-3 gewonnen.

Alle wedstrijden in de Bundesliga beginnen zaterdag om 15.30 uur. Onderin is de strijd ook nog spannend; Werder Bremen en Fortuna Düsseldorf gaan uitmaken wie rechtstreeks degradeert.

