FC Twente heeft de eerste aanwinst voor het nieuwe seizoen binnen. De club neemt linksback Gijs Smal over van FC Volendam. Eerder op vrijdag maakte AZ bekend dat aanvaller Ondrej Mihálik aan Viktoria Plzen in zijn vaderland Tsjechië is verkocht.

De 22-jarige Smal maakte deel uit van de jeugdopleiding van Volendam, debuteerde er in september 2017 in het eerste elftal en is sindsdien de vaste linksback. Vooral afgelopen seizoen (zes goals en tien assists in 29 duels) maakte hij indruk.

"Hij is een harde werker en een ambitieuze speler. Gijs heeft het laten zien in de Eerste Divisie en wij hebben er alle vertrouwen in dat hij bij FC Twente een nieuwe stap gaat zetten", zegt technisch directeur Jan Streuer op de site van Twente.

Streuer en de nieuwe trainer Ron Jans staan voor een flinke klus in Enschede, waar van een representatieve selectie en staf nog geen sprake is. "De situatie is nog veel erger dan ik dacht", zei Jans vorige week bij zijn presentatie.

Twente is de club waar tot dusver de meeste spelers vertrekken. Inclusief huurlingen die terugkeren naar hun club zijn er dertien spelers die na de zomer niet meer in de Grolsch Veste te zien zijn.

Koopoptie op AZ'er Mihálik gelicht

Mihálik (23) verruilde in januari 2018 FK Jablonec voor AZ, maar kon in Alkmaar niet aan de verwachtingen voldoen. Hij deed in anderhalf jaar tijd slechts drie keer mee in het eerste elftal en kwam vooral uit voor Jong AZ.

Vorig jaar zomer werd Mihálik door Viktoria Plzen gehuurd met een optie tot koop, die nu is gelicht. De teller staat op 25 wedstrijden namens de Tsjechische club, waarin hij twee goals maakte en één assist gaf. Plzen is achter Sparta Praag de nummer twee van Tsjechië, waar de competitie nog bezig is.

Mihálik is de vijfde speler die zich niet bij AZ meldt voor het nieuwe seizoen. Stijn Wuytens vertrekt naar Lommel SK, Mees Hoedemakers tekende bij SC Cambuur en Jasper Schendelaar (Telstar) en Rody de Boer (De Graafschap) worden verhuurd.

AZ eindigde het seizoen als tweede achter Ajax, wat betekent dat de ploeg van trainer Arne Slot na de zomer uitkomt in de voorronde van de Champions League.

Ondrej Mihálik (links) met het shirt van Viktoria Plzen, de club die hem definitief heeft vastgelegd. (Foto: Viktoria Plzen)