AZ heeft Ondrej Mihálik vrijdag verkocht aan Viktoria Plzen. De 23-jarige aanvaller komt dit seizoen al op huurbasis uit voor de topclub in zijn vaderland Tsjechië, waar de competitie nog bezig is.

Mihálik verruilde in januari 2018 FK Jablonec voor AZ, maar kon in Alkmaar niet aan de verwachtingen voldoen. Hij deed in anderhalf jaar tijd slechts drie keer mee in het eerste elftal en kwam vooral uit voor Jong AZ.

Vorig jaar zomer werd Mihálik door Viktoria Plzen gehuurd met een optie tot koop, die nu is gelicht. De teller staat op 25 wedstrijden namens de Tsjechische club, waarin hij twee goals maakte en één assist gaf. Plzen is achter Sparta Praag de nummer twee van Tsjechië.

Mihálik is de vijfde speler die zich niet bij AZ meldt voor het nieuwe seizoen. Stijn Wuytens vertrekt naar Lommel SK, Mees Hoedemakers tekende bij SC Cambuur en Jasper Schendelaar (Telstar) en Rody de Boer (De Graafschap) worden verhuurd.

AZ eindigde het seizoen als tweede achter Ajax, wat betekent dat de ploeg van trainer Arne Slot na de zomer uitkomt in de voorronde van de Champions League.