De politie van Merseyside heeft de supporters van Liverpool opgeroepen om het kampioenschap van hun club verantwoord te vieren. Het ging donderdagavond behoorlijk mis nadat 'The Reds' de titel hadden veiliggesteld.

Na de 2-1-nederlaag van concurrent Manchester City bij Chelsea verzamelden uitgelaten Liverpool-fans zich tegen de coronaregels in massaal op straat en bij het stadion van hun club.

"De overgrote meerderheid had door dat dit niet het moment is om samen te komen en feest te vieren, maar helaas hield niet iedereen zich aan de regels", aldus Rob Carden, de assistent-hoofdcommissaris van de politie.

"We verzoeken de supporters om de komende dagen het juiste te doen en de titel veilig te vieren met mensen uit het eigen gezin. Daardoor houd je het veilig voor jezelf, je familie, je vrienden en je buren."

Carden herinnerd eraan dat de regio Merseyside zwaar is getroffen door het coronavirus. "We snappen dat mensen euforisch zijn, maar volg alsjeblieft de adviezen. Er zal een tijd komen dat we weer terug kunnen keren in het stadion om het daar te vieren."

Het dit seizoen zeer dominante Liverpool mag zich voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland noemen. De ploeg van trainer Jürgen Klopp is in de resterende Premier League-speelrondes niet meer te achterhalen.

