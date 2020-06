Marco van Ginkel heeft zijn aflopende contract bij Chelsea vrijdag met een jaar verlengd, met een optie op een extra seizoen. De middenvelder gaat zijn achtste jaar in als speler van de Engelse topclub.

De 27-jarige Van Ginkel maakte in de zomer van 2013 de overstap van Vitesse naar Chelsea, dat hem in de jaren die volgden verhuurde aan AC Milan, Stoke City en PSV. In Eindhoven werd hij in periodes van een half en anderhalf jaar twee keer kampioen.

Vanwege een zware knieblessure dateert de laatste wedstrijd van Van Ginkel van 6 mei 2018 in het shirt van PSV. Twee maanden later onderging hij een operatie en eind vorig jaar hervatte hij de training.

"Zoals het er nu naar uitziet, zal ik in juli aansluiten bij het Onder 23-team van Chelsea. Tegelijkertijd kijken we naar eventuele verhuuropties. Ik kijk er enorm naar uit om straks weer aan de slag te gaan", zegt Van Ginkel op de site van managementbureau Wasserman.

Hij is een van de spelers die het langst onder contract staat bij Chelsea. "Aanvoerder César Azpilicueta en Lucas Piazon waren er al eerder dan ik, maar verder kom ik zo snel niet op teamgenoten die al langer bij de club zitten. Ja, je kunt wel zeggen dat dat bijzonder is."

Van Ginkel maakte op 14 november 2012 als speler van Vitesse zijn debuut voor Oranje in een vriendschappelijk duel met Duitsland. De teller staat op acht interlands.

Marco van Ginkel werd twee keer kampioen met PSV. (Foto: Pro Shots)