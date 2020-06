Josep Guardiola heeft Liverpool gefeliciteerd met de landstitel. De manager van concurrent Manchester City heeft er vrede mee dat hij het kampioenschap aan 'The Reds' moet laten.

De 2-1-nederlaag van City bij Chelsea betekende donderdag dat Liverpool niet meer te achterhalen is en dat de club zich voor het eerst sinds 1990 kampioen van Engeland mag noemen.

"Ik wil ze feliciteren. Ze hebben het verdiend na een geweldig seizoen. We zullen zien wat er volgend seizoen gebeurt", zei Guardiola na de nederlaag op Stamford Bridge. Hij zag dat zijn ploeg niet voor het eerst dit seizoen tekortschoot.

"We speelden goed en vol inzet, maar tegen dit soort topteams lukte het ons dit seizoen niet altijd om ons staande te houden", aldus de Spanjaard. "Dat moeten we gaan verbeteren."

Guardiola hoopt dat de nederlaag bij Chelsea niet doorwerkt in de rest van het seizoen, ook al heeft City de tweede plek stevig in handen. "We moeten er nu voor zorgen dat we ons voor de Champions League plaatsen en dat iedereen fit blijft."

City gaat zondag op bezoek bij Newcastle United in de kwartfinales van de FA Cup. Vier dagen later komt uitgerekend Liverpool naar Manchester in de eerstvolgende Premier League-speelronde.

