Kenny Dalglish geniet volop van de eerste landstitel van Liverpool in dertig jaar. De clublegende van 'The Reds' vergelijkt het elftal van coach Jürgen Klopp met de ploeg die in 1990 voor het laatst kampioen werd.

Dalglish was dertig jaar geleden trainer van het succesvolle Liverpool met spelers als John Barnes, Ian Rush en doelman Bruce Grobbelaar. Ook in 1986 en 1988 veroverde hij de titel met de club. "Als je had gezegd dat het zo lang zou duren voordat Liverpool weer kampioen zou worden, zou je gearresteerd en veroordeeld zijn", aldus Dalglish tegen BT Sport.

"Voor mij zijn de ploegen van 1990 en nu precies hetzelfde. Er is geen arrogantie, geen grootheidswaanzin en niemand denkt beter te zijn dan wie dan ook. Ze zijn allemaal erg bescheiden. Je hoort verhalen dat de spelers bijvoorbeeld zelf betalen voor hun benzine."

Het dit seizoen zeer dominante Liverpool verzekerde zich donderdag zonder zelf te spelen van het kampioenschap. Concurrent Manchester City verloor met 2-1 bij Chelsea, wat betekent dat het gat tussen de clubs onoverbrugbaar is.

'Er zit onder Klopp nog meer in het vat'

Volgens Dalglish is het binnenhalen van trainer Klopp in 2015 de sleutel tot succes geweest voor Liverpool. "De afgelopen jaren waren erg positief. Jürgen is fantastisch en vertegenwoordigt alles waar Liverpool voor staat. Hij waardeert de club en respecteert iedereen die er werkt", aldus de 69-jarige Schot.

"Ik denk dat het alleen nog maar beter kan worden en dat er nog meer in het vat zit zolang Jürgen er is. Hij betekent enorm veel. En ik denk niet dat Manchester City komend seizoen zal domineren zoals in de laatste twee jaar."

Onder leiding van Klopp won Liverpool vorig jaar al de Champions League, de Europese Super Cup en het WK voor clubs. Dit jaar kwam daar dus de landstitel bij voor de ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum.

