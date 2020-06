In navolging van Ronald Koeman moet ook zijn broer Erwin een hartoperatie ondergaan. De 58-jarige oud-international van Oranje had zelf een onderzoek aangevraagd en wordt vrijdag al geholpen.

Erwin Koeman kampt met ernstig vernauwingen in de bloedvaten rond het hart. "Maar men is er op tijd bij en dat is geruststellend", zegt hij tegen De Telegraaf.

Broer Ronald (57) onderging begin mei al een hartkatheterisatie nadat hij met spoed was opgenomen wegens klachten. Erwin Koeman staat een andere medische ingreep te wachten.

"In mijn geval kan dat niet. De vernauwingen zien er anders uit en dat vereist dat er een techniek voor een bypass wordt toegepast", aldus de oudste van de twee broers. Hartproblemen komen vaker voor in de familie Koeman.

Erwin Koeman kwam als speler uit voor FC Groningen, PSV, KV Mechelen en het Nederlands elftal, waarmee hij in 1988 Europees kampioen werd. Als hoofdcoach was hij werkzaam bij RKC Waalwijk, Feyenoord, Hongarije, FC Utrecht, FC Eindhoven en Oman.

De laatste jaren was hij vaak assistent-trainer aan de zijde van Ronald Koeman. Die functie vervulde hij bij Southampton, Everton en Fenerbahçe, waar hij ook nog even interim-coach was.

Erwin Koeman (staand, derde van rechts) behoorde samen met broer Ronald (staand, tweede van links) tot het Oranje dat in 1988 Europees kampioen werd. (Foto: Pro Shots)