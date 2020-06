Manager Jürgen Klopp was donderdagavond zeer emotioneel nadat Liverpool de eerste landstitel sinds 1990 had veiliggesteld. De Duitse trainer had moeite om te beschrijven wat de historische titel voor hem en de club betekent.

"Dit is zo'n groots moment, ik heb er geen woorden voor. Dit is een overweldigende ervaring, ik had nooit gedacht dat ik me zo zou voelen", zei de 53-jarige Klopp met tranen in zijn ogen bij Sky Sports. Hij verontschuldigde zich vervolgens en maakte een einde aan het interview.

Liverpool mag zich voor het eerst in dertig jaar kampioen noemen omdat rivaal Manchester City donderdag met 2-1 verloor van Chelsea. Met nog zeven duels te gaan hebben 'The Reds' een onoverbrugbare voorsprong van 23 punten op de nummer twee en uittredend kampioen.

"We voelen opluchting, omdat niemand wist hoe en of het seizoen nog hervat zou worden na de coronapauze van drie maanden", aldus Klopp. "Dit is voor al onze fans, ik hoop dat ze dit kunnen vieren. We doen het met z'n allen en het is fantastisch om dit voor onze supporters te kunnen realiseren."

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om het emotionele einde van het interview van Klopp te bekijken.

'We moesten vanavond bij elkaar zijn'

Door de coronamaatregelen zal er voorlopig geen echt titelfeest zijn. Een groep Liverpool-fans verzamelde zich donderdagavond wel buiten Anfield. "Het is heel belangrijk dit moment te vieren, want het is onvergetelijk", zei Klopp. "Al hoop ik wel dat de fans thuisblijven."

De Liverpool-spelers en -trainers keken Chelsea-City in hun hotel. "We zitten in een bubbel. Na het feest hier vanavond zullen we niks meer doen. We gaan naar het trainingscomplex en dan naar huis, dat is alles. Het is nog steeds lastig door de pandemie, maar vanavond moesten we wel bij elkaar zijn. We gaan het vieren met de fans wanneer het kan."

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om te zien hoe de spelers van Liverpool de titel vierden.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Premier League