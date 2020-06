Virgil van Dijk was donderdagavond dolblij nadat Liverpool de historische landstitel had veiliggesteld. De aanvoerder van Oranje hield het niet meer tijdens het kijken naar Chelsea-Manchester City (1-2), het duel dat zijn ploeg definitief kampioen maakte.

"Het voelde alsof die wedstrijd eeuwig duurde en nooit zo eindigen", zei Van Dijk na Chelsea-City voor de camera van BT Sport. "Ik ben in tijden niet zo nerveus geweest, maar het was geweldig om het kampioenschap met z'n allen te vieren. Ik kan niet beschrijven hoe dat gevoel was."

De Liverpool-spelers en -trainers zagen op een televisie in de tuin van hun hotel hoe Manchester City een nederlaag leed in Londen en zo op een onoverbrugbare achterstand van 'The Reds' kwam. Het is voor Liverpool de eerste titel sinds 1990.

"Wat een ongelooflijk seizoen", glimlachte Van Dijk, die tijdens zijn interview even bedolven werd onder zijn teamgenoten. "Het is fantastisch om onderdeel te zijn van dit team en ik ben heel trots dat ik me Premier League-winnaar mag noemen."

De 28-jarige verdediger, die begin 2018 overkwam van Southampton, won vorig jaar al de Champions League met Liverpool. In de Premier League eindigde de ploeg toen als tweede, omdat City één punt meer haalde.

"We hebben dit seizoen weer een hoger niveau gehaald", aldus Van Dijk. "We zijn zo constant geweest en hebben ontzettend goed gespeeld. Of we nu in de laatste minuten nog de winnende goal moesten maken of het hele duel moesten domineren. Dit is een fantastisch gevoel."

