Liverpool is donderdag zonder zelf te spelen voor het eerst in dertig jaar kampioen van Engeland geworden. De ploeg van Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum profiteerde van de 2-1-nederlaag van uittredend kampioen Manchester City op bezoek bij Chelsea.

Liverpool won woensdag met 4-0 van Crystal Palace en wist dat het een dag later aan puntenverlies van de enig overgebleven concurrent Manchester City genoeg had om zeker te zijn van het kampioenschap. De koploper heeft met nog zeven duels te gaan een onoverbrugbare voorsprong van 23 punten op de nummer twee.

City, zonder de geblesseerde spits Sergio Agüero, kwam donderdagavond op een leeg en heet Stamford Bridge in de 36e minuut op achterstand. Christian Pulisic profiteerde bij een counter van knullig verdedigen van de bezoekers en schoof de bal beheerst in de verre hoek: 1-0.

Een geweldige goal van Kevin De Bruyne bracht Manchester City aan het begin van de tweede helft volledig terug in de wedstrijd. De Belg krulde een vrije trap zeer fraai in de kruising. Vlak daarna was het bijna 1-2, maar Raheem Sterling raakte de paal.

Daarna nam Chelsea het initiatief weer over. Pulisic leek zijn tweede goal te maken, maar zijn schot werd knap van de lijn gegleden door Kyle Walker. Even later werkte Fernandinho een inzet van Tammy Abraham ook weg van de doellijn, maar hij deed dat met zijn hand. De City-aanvoerder kreeg rood en Willian benutte de penalty (2-1), waardoor de titel van Liverpool zeker is.

Manchester City-aanvoerder Fernandinho veroorzaakt een penalty, waaruit Chelsea de winnende treffer maakt. (Foto: Pro Shots)

Liverpool hele seizoen oppermachtig

Liverpool was in de jaren zeventig en tachtig de beste club van Engeland, met elf titels in achttien jaar. Na het achttiende kampioenschap in 1990 moesten de fans van 'The Reds' echter heel lang wachten op een nieuwe titel.

Sinds de oprichting van de Premier League in 1992 eindigde Liverpool wel vier keer als tweede. In 2014 leek de club op weg naar het kampioenschap, maar na een beruchte glijpartij van icoon Steven Gerrard in een duel met Chelsea werd Manchester City kampioen met twee punten voorsprong op Liverpool. Vorig jaar haalde de zesvoudig winnaar van de Europacup I/Champions League liefst 97 punten in de competitie, maar City was weer net wat beter met 98 punten.

Dit seizoen was het vanaf het begin duidelijk dat Liverpool de beste ploeg van Engeland heeft. Het team van manager Jürgen Klopp begon de Premier League met 26 zeges en één gelijkspel en had al een straatlengte voorsprong op de concurrentie toen het op 29 februari tegen Watford zijn enige nederlaag (3-0) leed.

De coronacrisis maakte het toch nog spannend voor de fans van Liverpool, maar ruim een week na de herstart van de Premier League mogen 'The Reds' zich al kampioen noemen. Vanwege de strikte regels zal de club de titel voorlopig niet met zijn supporters kunnen vieren.

Een groepje Liverpool-fans viert de titel buiten Anfield. (Foto: Pro Shots)

