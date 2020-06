Arsenal heeft donderdag voor het eerst sinds begin december een uitzege geboekt in de Premier League. 'The Gunners' wonnen mede door een keepersblunder met 0-2 van Southampton. In La Liga leed Valencia een dure nederlaag.

De overwinning in Southampton zorgt voor een klein beetje opluchting bij Arsenal, dat al geen goed seizoen kende en na de hervatting van de Premier League op pijnlijke wijze verloor van Manchester City (3-0) en Brighton & Hove Albion (2-1).

Donderdagavond werd Arsenal in een warm en leeg St. Mary's Stadium na twintig minuten in het zadel geholpen door Alex McCarthy. De doelman van Southampton nam een terugspeelbal aan even buiten zijn zestienmetergebied en passte vervolgens knullig tegen het been van de jagende Eddie Nketiah. De jonge aanvaller kon simpel in een leeg doel de 0-1 aantekenen.

De thuisploeg kreeg in het vervolg van de wedstrijd zeker zoveel kansen als Arsenal, maar een rode kaart van Jack Stephens leidde vijf minuten voor tijd de beslissing in. De verdediger van Southampton haalde de doorgebroken Pierre-Emerick Aubameyang neer en uit de rebound van de daaropvolgende vrije trap maakte invaller Joe Willock de 0-2.

Het betekende pas de derde uitzege van Arsenal dit seizoen in de competitie. De laatste Premier League-overwinning buiten het eigen stadion was op 9 december (1-3 tegen West Ham United). De ploeg van manager Mikel Arteta staat op een zeer teleurstellende negende plaats.

Het Burnley van invaller Erik Pieters klom door een 1-0-zege op Watford naar de elfde plek. Jay Rodriguez maakte in de 73e minuut de enige treffer van de wedstrijd.

Bij Burnley-Watford waren de spelers wanhopig op zoek naar verkoeling. (Foto: Pro Shots)

Cillessen en Valencia verliezen door eigen goal

In Spanje verloor Jasper Cillessen met Valencia met 1-0 van laagvlieger Eibar. De Nederlandse doelman was in de zestiende minuut kansloos toen Geoffrey Kondogbia de bal uit een corner ongelukkig in zijn eigen doel werkte.

Valencia, waar Eliaquim Mangala vlak voor tijd zijn tweede gele kaart kreeg, heeft vier punten gepakt in de vier wedstrijden sinds de herstart van La Liga en staat achtste. Dat is aan het einde van het seizoen niet genoeg voor een Europees ticket.

