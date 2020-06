Stijn Wuytens heeft donderdag een opvallende transfer gemaakt. De dertigjarige Belg, die de afgelopen 4,5 jaar een vaste waarde bij AZ was, gaat bij Lommel SK op het tweede niveau in België voetballen.

De transfervrije Wuytens heeft voor maar liefst vijf jaar getekend, meldt Lommel SK op zijn eigen site. De Vlaamse club is sinds mei in handen van City Football Group, de eigenaar van onder andere Manchester City.

De centrale verdediger kiest voor een terugkeer op bekende grond. Hij groeide op in Eksel, een plaats op zo'n 10 kilometer van Lommel.

Wuytens speelde sinds 2001 bijna onafgebroken in Nederland. Hij doorliep de jeugdopleiding van PSV, debuteerde in 2008 namens de Brabanders in het betaald voetbal en was daarna actief voor De Graafschap (huurperiode in het seizoen 2008/2009), Willem II (2013-2016) en AZ (2016-2020).

Hij verliet Nederland alleen in het seizoen 2012/2013 voor een jaar bij het Belgische Germinal Beerschot.

Lommel SK eindigde in het door de coronacrisis voortijdig gestopte seizoen als zesde in de Eerste klasse B.