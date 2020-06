Het volgende WK vrouwenvoetbal is over drie jaar in Australië en Nieuw-Zeeland. De 35 leden van de FIFA-raad gaven de gezamenlijke bid van de twee landen donderdag de voorkeur boven de bid van Colombia.

Nieuw-Zeeland en Australië kregen 22 stemmen en Colombia kreeg er 13. Opvallend was dat alle Europese leden van de FIFA-raad voor Colombia kozen.

Nieuw-Zeeland en Australië hebben nog niet eerder zo'n groot FIFA-toernooi georganiseerd. Het zal ook de eerste keer worden dat een groot voetbaltoernooi wordt afgewerkt in twee landen die niet tot dezelfde federatie behoren. Australië stapte begin deze eeuw over naar de Aziatische bond, terwijl Nieuw-Zeeland in Oceanië actief bleef.

Er zal in de zomer van 2023 een recordaantal van 32 landen meedoen aan het WK. Aan het wereldkampioenschap van vorig jaar in Frankrijk, waar Nederland in de finale verloor van de Verenigde Staten, namen 24 landen deel.

Het WK voor vrouwen werd in 1991 voor het eerst gehouden. China was toen gastland. Vervolgens was het toernooi achtereenvolgens in Zweden, twee keer in de VS, weer in China, in Duitsland, in Canada en in Frankrijk.

Verschillende landen trokken zich terug

Australië en Nieuw-Zeeland waren al de grote favoriet voor de stemming van donderdag. De twee landen kregen een veel hogere score in het evaluatierapport van de FIFA (4,1 tegenover 2,8 voor Colombia) en hebben bovendien meer ervaring met de organisatie van grote evenementen.

Vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis trokken Brazilië en Japan zich deze maand terug als kandidaat-gastland.

De precieze data van het WK zijn nog niet bekend. Voor het toernooi is de periode tussen 10 juli en 20 augustus 2023 gereserveerd.