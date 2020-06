De clubs uit de Eredivisie spelen in de hele maand augustus onderling een reeks oefenwedstrijden. Per ploeg worden minimaal twee duels live uitgezonden op FOX Sports.

De eerste vriendschappelijke confrontaties vinden plaats op 1 augustus. De clubs in het Nederlandse betaald voetbal kregen woensdag van het kabinet toestemming om vanaf 1 juli weer in groepsverband te trainen en wedstrijden te organiseren.

De KNVB wil het nieuwe seizoen in de Eredivisie laten beginnen op 12 en 13 september. De fans moeten zich tijdens competitiewedstrijden wel houden aan de anderhalvemeterregel, waardoor de stadions waarschijnlijk voor ongeveer een derde gevuld zullen zijn.

De oefenwedstrijden in augustus zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de lokale overheden. Het is nog niet bekend of daarbij ook publiek welkom is, waar de duels worden afgewerkt en welke ploegen het tegen elkaar opnemen. Daarover wordt pas in een later stadium beslist.

Ook KKD-clubs treffen elkaar in oefenverband

Ook de clubs uit de Keuken Kampioen Divisie treffen elkaar in augustus in oefenverband. De KNVB is nog op zoek naar een startdatum voor die competitie, die net als de Eredivisie in maart voortijd werd beëindigd vanwege de uitbraak van COVID-19.

Voorzitter Jan de Jong van de Eredivisie CV (ECV) is blij met het nieuws over de oefenwedstrijden. "We zetten grote stappen. Twee maanden geleden dacht niemand in Nederland aan voetbal. Laat staan dat we al zo snel weer zouden kunnen gaan voetballen", zegt hij in een verklaring van FOX Sports.

"Nu staat er achter pijler 2 van het Deltaplan, het trainen in groepsverband en spelen van (oefen)wedstrijden, al een groen vinkje. Het voetbal is op weg naar het nieuwe normaal. Dat is fijn en goed nieuws voor alle voetballiefhebbers, hulde aan de politiek. Maar uiteindelijk willen we natuurlijk wel verantwoord terug naar het oude normaal. Dat wil zeggen: volle stadions."