Thomas Meunier heeft donderdag een contract tot medio 2024 getekend bij Borussia Dortmund. De 28-jarige Belg komt transfervrij over van Paris Saint-Germain.

"Borussia Dortmund speelt het voetbal dat ik wil spelen", zegt Meunier op de site van zijn nieuwe club. "Ik ben eerzuchtig en wil net als in Brugge en Parijs de titel winnen."

De aanvallend ingestelde rechtsback speelde de afgelopen vier jaar bij PSG. Daarvoor was hij vijf seizoenen actief voor Club Brugge. De veertigvoudig international van de 'Rode Duivels' werd in 2016 kampioen van België en in 2018, 2019 en 2020 kampioen van Frankrijk.

"Thomas heeft over een lange periode bewezen dat hij een speler met grote kwaliteiten is. Zijn ervaring zal ons echt gaan helpen", reageert Michael Zorc, de technisch directeur van Borussia Dortmund die eerder op donderdag op een persconferentie bevestigde dat Lucien Favre ook volgend seizoen de trainer van de huidige nummer twee van de Bundesliga is.

Meunier, die in 2018 met België derde werd op het WK, komt in Dortmund zijn collega-internationals Axel Witsel en Thorgan Hazard tegen.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Bundesliga