Hammarby heeft donderdag een waarschuwing gekregen voor het kleedkamerbezoek van Zlatan Ibrahimovic eerder deze maand na afloop van de thuiswedstrijd tegen Östersunds (2-0). De Zweed overtrad daarmee de coronaregels van de Zweedse competitie.

Een afgevaardigde van de Zweedse voetbalbond had op 14 juni gezien dat Ibrahimovic aanwezig was in de kleedkamer en schreef dat op in zijn rapport. De tuchtcommissie stelde daarop een onderzoek in, maar vindt het niet nodig om de club te straffen.

Volgens de strenge protocollen van de Zweedse competitie, die op 14 juni werd hervat, mogen alleen spelers en trainers in de kleedkamer komen en dus was Ibrahimovic als mede-eigenaar van Hammarby niet welkom.

Ibrahimovic wilde de spelers en stafleden van Hammarby verrassen na de zege op Östersunds. Hij kon naar Zweden afreizen omdat hij was geschorst voor de return van AC Milan een dag eerder op bezoek bij Juventus in de halve finales van het toernooi om de Coppa Italia.

"Ik geloof niet dat het gepland was dat hij hier vandaag zou zijn", zei Hammarby-voorzitter Richard von Yxkull na het duel met Östersunds tegen Football Channel. "Maar het is natuurlijk heel leuk dat Zlatan de tijd neemt om naar ons te komen kijken."

Ibrahimovic kan voorlopig sowieso niet in actie komen voor AC Milan. De 38-jarige routinier, die een aflopend contract heeft bij de gevallen Italiaanse topclub, liep onlangs op de training een kuitblessure op en heeft nog tijd nodig om te herstellen.