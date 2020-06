De kraker tussen Manchester City en Liverpool van volgende week donderdag in de Premier League wordt definitief gespeeld in het Etihad Stadium. De 'Reds' kunnen mogelijk dan de titel veiligstellen.

Er was twijfel of de wedstrijd gewoon zou worden gespeeld in het stadion van City. De plaatselijke politie is bang dat fans van beide clubs, die door de coronamaatregelen niet welkom zijn op de tribune, zich zouden verzamelden rondom het stadion.

Een gemeentelijk veiligheidsadviesorgaan vindt het echter niet nodig om de beladen ontmoeting af te werken op neutraal terrein, waardoor City en Liverpool op 2 juli om 21.15 uur tegen over elkaar staan in het Etihad Stadium.

Liverpool-manager Jürgen Klopp zag het al niet zitten om uit te wijken. "Misschien weet ik niet genoeg over de historie van het Engelse voetbal om me zorgen te maken, maar het stadion van City is vrij goed af te sluiten als dat nodig is", zei hij eerder.

Het is ook goed mogelijk dat Liverpool al voor de confrontatie tegen City zeker is van het eerste kampioenschap sinds 1990. Dat is het namelijk het geval als City deze donderdag niet weet te winnen op bezoek bij nummer vier Chelsea.

Liverpool won zelf maandag op eigen veld eenvoudig met 4-0 van Crystal Palace. De ploeg van Klopp heeft een immense voorsprong van 23 punten op City. Na Chelsea-City zijn er nog zeven speelrondes te gaan in de Premier League.

