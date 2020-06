Nederlandse voetbalsupporters zijn blij dat het kabinet woensdag de coronamaatregelen flink versoepelde, maar er zijn ook nog vraagtekens. "Het is moeilijk voor te stellen om in een stadion te zitten zonder te zingen of te schreeuwen."

"Het staat voorop dat dit een hele mooie stap is", zegt Matthijs Keuning, voorzitter van Supporterscollectief Nederland, dat supportersverenigingen van alle Eredivisie-clubs en de meerderheid van de clubs in de Keuken Kampioen Divisie vertegenwoordigt. "Er was eerst sprake van dat er mogelijk een jaar zonder publiek gespeeld zou worden. Dan is dit een hele opluchting."

Maar naast de vreugde over de aankondiging van premier Mark Rutte tijdens de persconferentie, was er ook verbazing. Vooral toen de premier zei dat "hard meezingen, schreeuwen en spreekkoren" niet zijn toegestaan.

"Daar wordt onder voetbalfans wel lacherig over gedaan", vertelt Keuning, die ook voorzitter is van Victoria Alkmaar, een van de supportersclubs van AZ. "Het is moeilijk voor te stellen om straks in het stadion te zitten en dan niet te mogen schreeuwen als je club in de laatste minuut de winnende treffer maakt. En hoe ga je daarop toezien?"

'Het moet wel leuk blijven om stadion te bezoeken'

Het supporterscollectief zit wekelijks om de tafel met de KNVB en de clubs over het nieuwe seizoen. "We zullen de zomer benutten om te kijken hoe we het stadionbezoek zo veilig en leuk mogelijk kunnen houden", vertelt Keuning.

"Want het moet wel leuk blijven om een wedstrijd te bezoeken. Kun je straks naar de wc of een hamburger of een biertje kopen terwijl je afstand van elkaar houdt? Dat zijn allemaal vragen waar we de komende tijd mee aan de slag gaan."

Stadionbezoekers dienen straks de 1,5 meter afstand in acht te nemen, maar dat lijkt vrijwel onmogelijk. "Stel dat je midden in een tribunevak zit, dan moet je als eerste naar binnen en als laatste weer naar buiten. Je zit dan 3 uur op je plaats en kan niet naar de wc zonder anderen te passeren", schetst de voorzitter van het supporterscollectief.

"Dat zijn dingen waar we het met de clubs en KNVB over hebben. Een ander persoon kort passeren is natuurlijk niet hetzelfde als constant binnen 1,5 meter van een ander zitten."

Liever naar thuiswedstrijd tegen Ajax dan tegen RKC

De eerste schattingen zijn dat de stadions voor ongeveer een derde gevuld mogen worden als de Eredivisie medio september begint. Clubs zullen dan per wedstrijd moeten kiezen welke supporters ze toelaten.

Een probleem is daarbij dat elke fan aanwezig wil zijn bij de thuiswedstrijd tegen Ajax, Feyenoord of PSV en dat er minder animo zal zijn als pakweg VVV-Venlo, FC Emmen of RKC Waalwijk op bezoek komt. "Dat is inderdaad heel lastig", beaamt Keuning. "Elke club zal daar zelf een oplossing voor moeten bedenken."

"We hebben gelukkig nog drie maanden, in die tijd kan er veel veranderen. Het zou mooi zijn als dan al wat meer mogelijk is, zolang het aantal besmettingen blijft dalen", aldus Keuning.