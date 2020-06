Zoals bij bijna elke wedstrijd van een van de titelkandidaten sinds de hervatting van La Liga ging het woensdag na Real Madrid-Mallorca (2-0) weer over de arbitrage. Real-aanvoerder Sergio Ramos denkt dat de spelers van Barcelona klagen omdat de rivaal koploper is.

"We horen alleen klachten over de scheidsrechters als we bovenaan staan", zei Ramos woensdag in een tv-interview na de wedstrijd. "Toen we nog tweede stonden, werd er nooit gemopperd."

De verdediger vindt niet dat zijn ploeg bevoordeeld wordt. "De ene keer is de beslissing van de scheidsrechter in je voordeel en de andere keer in je nadeel. Ik heb niet het idee dat het resultaat vooraf al vaststaat, zoals door sommigen wordt gesuggereerd."

Nadat Barcelona vorig weekend met een gelijkspel tegen Sevilla de koppositie prijsgaf, zei Gerard Piqué spottend dat de titelstrijd al gestreden was. Real Madrid moest op dat moment nog negen wedstrijden spelen en beide rivalen stonden in punten gelijk. "Met deze scheidsrechters is het onmogelijk voor hen om punten te verliezen", zei de verdediger van Barcelona.

Prompt vielen bij de volgende wedstrijd van Real Madrid tegen Real Sociedad (1-2-zege) drie discutabele momenten in het voordeel van 'De Koninklijke' uit. Barcelona-trainer Quique Setién gooide vervolgens wat extra olie op het vuur door te stellen dat "de VAR niet altijd correct gebruikt wordt".

Een dag later bij de 1-0-zege op Atheltic Bilbao had juist Barcelona geluk met de arbitrage toen sterspeler Lionel Messi ontsnapte aan een rode kaart na een harde overtreding. Enkele minuten later gaf de Argentijn de assist bij het enige doelpunt.

Ook bij het duel tussen Madrid en Mallorca was er woensdag weer discussie over de rol van de scheidsrechter. Aan de 1-0 van Vinícius ging een vermeende overtreding van verdediger Dani Carvajal vooraf.

Stand in La Liga 1. Real Madrid 31-68

2. FC Barcelona 31-68*

3. Atlético Madrid 31-55

* bij een gelijk aantal punten geeft onderling resultaat de doorslag, dat is in het voordeel van Real Madrid.

Ramos niet tevreden over spel Real Madrid

Ramos tekende later uit een vrije trap voor de 2-0. Het was de 69e competitietreffer in de carrière van de Spanjaard, die drie dagen eerder al het record van Ronald Koeman als meest scorende verdediger van La Liga verbeterde.

Desondanks was Ramos niet erg tevreden over het spel van zijn ploeg. "Het was eerder effectief dan briljant. We hadden maar drie dagen om te herstellen van de vorige wedstrijd en dat zag je terug op het veld."

"Het doel is behaald, we staan weer bovenaan, maar er is nog veel ruimte voor verbetering. Vooral in balbezit op de helft van de tegenstander moet het beter, maar dat heeft echt met de vermoeidheid te maken."

Ramos en zijn ploeggenoten hebben opnieuw maar drie dagen om uit te rusten, want zondag staat een uitwedstrijd tegen Espanyol op het programma. Barcelona gaat zaterdag al op bezoek bij Celta de Vigo.

Ramos schreeuwt het uit nadat hij Real Madrid uit een vrije trap op 2-0 heeft gezet. (Foto: Pro Shots)