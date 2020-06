FC Twente heeft het contract van Keito Nakamura verscheurd. De twintigjarige Japanner zou nog een jaar worden gehuurd van de Japanse club Gamba Osaka, maar de aanvaller vertrekt deze zomer naar het Belgische Sint-Truiden.

Nakamura maakte aan het begin van het afgelopen seizoen indruk met fraaie doelpunten tegen onder meer PSV en Ajax, maar hij kon dat niveau naarmate de jaargang vorderde niet vasthouden en moest steeds met minder speeltijd genoegen nemen.

"In overleg met de clubs is besloten mijn contract bij FC Twente te beëindigen. Hoewel ik maar één seizoen voor FC Twente heb gespeeld, voelde ik me hier elke dag gelukkig en geloofde ik dat ik gestaag groeide als voetballer", zegt Nakamura donderdag op de website van FC Twente.

Nakamura speelde in totaal achttien officiële wedstrijden voor FC Twente, dat als veertiende eindigde in het door de coronacrisis voortijdig afgebroken seizoen in de Eredivisie. De jeugdinternational scoorde daarin zes keer en leverde bovendien één assist.

Bij zijn komst naar FC Twente werd Nakamura nog de hemel in geprezen door de inmiddels vertrokken technisch directeur Ted van Leeuwen. "Keito is een van de allergrootste talenten van Japan. Het mag een klein wonder genoemd worden dat we erin geslaagd zijn een speler met deze kwaliteiten aan te trekken."

FC Twente heeft met het oog op volgend seizoen nog flink wat werk te verrichten. De nieuwe trainer Ron Jans, die Gonzalo García opvolgt, beschikt op dit moment over een klein aantal spelers. Dit komt doordat een twaalftal, onder wie veel huurlingen, al is weggegaan.