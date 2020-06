De vijftienjarige Luka Romero is sinds woensdagavond de jongste debutant in de Spaanse competitie. De 'Mexicaanse Messi' viel in de slotfase in voor RCD Mallorca tegen Real Madrid (2-0-nederlaag).

Romero zat deze maand al drie keer op de bank bij degradatiekandidaat Mallorca, maar hoewel er vijf keer gewisseld mocht worden, kreeg de jonge middenvelder geen speeltijd van trainer Vicente Moreno.

Dat veranderde woensdag in de 83e minuut bij de wedstrijd tegen Real Madrid in Estadio Di Stefano en werd Romero met 15 jaar en 219 dagen de jongste speler ooit op het hoogste niveau in Spanje.

"Je moet hem proberen gerust te stellen op zo'n moment", zegt Moreno op de website van Mallorca. "Het is maar een kind van vijftien, maar hij heeft het verdiend om hier te spelen."

"Voordat hij het veld in mocht, legde ik mijn arm op zijn borst. Ik voelde hoe zijn hart drieduizend slagen per minuut maakte", vertelt de trainer. "Maar hij speelde goed en durfde agressief te zijn. Als we hem blijven stimuleren, dan ben ik er zeker van dat hij enorm kan groeien."

Jongste spelers debutanten in Spaans voetbal 1. Luka Romero (15 jaar en 219 dagen) - RCD Mallorca in 2019/2020

2. Francisco Sansón (15 jaar en 255 dagen) - Celta in 1939/1940

3. Pedro Irastorza (15 jaar en 288 dagen) - Real Sociedad in 1933/1934

4. Óscar Ramón (15 jaar en 289 dagen) - Zaragoza in 1984/1985

5. Branko Kubala (16 jaar en 83 dagen) - Espanyol in 1964/1965

Romero beschikt over drie paspoorten

Romero wordt vanwege zijn dribbeltechniek al de 'Mexicaanse Messi' genoemd. Hoewel hij geboren werd in Mexico, speelt de middenvelder als jeugdinternational voor Argentinië, het land waar zijn ouders vandaan komen.

Vader Diego Romero was ook profvoetballer en nam het gezin meer naar Spanje toen Luka Romero drie jaar oud was. Daar viel het voetbaltalent van zijn zoon al snel op.

Op tienjarige leeftijd tekende hij een contract voor acht jaar bij Mallorca. Als jeugdspeler maakte Romero 230 goals in 108 wedstrijden.

Het talent heeft zowel een Mexicaans, Argentijns als Spaans paspoort en kan tussen de drie landen kiezen voor een toekomstige interlandloopbaan. Hij werd in maart voor het eerst opgeroepen voor Argentinië onder-17, maar die wedstrijden werden geannuleerd vanwege het coronavirus.

