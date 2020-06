Jürgen Klopp gaf zijn spelers woensdag de opdracht om het beste voetbal ooit zonder publiek te spelen. Met een 4-0-zege op Crystal Palace kwam zijn ploeg aardig in de buurt en is de eerste landstitel sinds dertig jaar binnen handbereik.

"Ik weet niet helemaal zeker of dit het beste voetbal ooit zonder publiek was, maar het was zeker weten het beste counterpressing-voetbal achter gesloten deuren ooit", zei Klopp op de digitale persconferentie na de wedstrijd.

De Duitse trainer genoot van de eerste wedstrijd op Anfield Road sinds de corona-uitbraak, waarin zijn ploeg Crystal Palace kansloos liet door steeds volop druk te zetten na balverlies. Vier dagen eerder had Liverpool de competitie nog hervat met een moeizame 0-0 tegen Everton.

"Maar vandaag zag ik alles wat ik graag wil zien", vertelde Klopp. "Onze houding en de passie waarmee we speelden was buitengewoon, we speelden geweldig en maakten prachtige goals."

"Als trainer moet je vaak een beetje op de rem trappen na een overwinning en zeggen: 'dit kan nog beter en dat was niet zo goed'. En natuurlijk kan het nóg beter, maar dat is vanavond niet belangrijk."

Liverpool kan donderdag kampioen worden

De achttienvoudige kampioen heeft zijn eerste titel sinds dertig jaar voor het grijpen. Als Manchester City donderdagavond niet wint op bezoek bij Chelsea, is het kampioenschap binnen. Anders kan Liverpool het karwei volgende week donderdag afmaken in de topper tegen City in het Etihad Stadium.

Voor Klopp voelde het bitterzoet om de voorlaatste stap naar de zo vurig gewenste landstitel zonder supporters te zetten. "Stel je voor hoe de sfeer vanavond was geweest als er 55.000 mensen op Anfield hadden gezeten. Het zou een ongelooflijke en zeer emotionele avond zijn geworden."

"Ik heb onze fans vandaag meer dan ooit gemist. Maar we speelden wel met de passie alsof het stadion vol zat. Dat was een teken van respect aan onze fans en dat vind ik heel belangrijk."

Jürgen Klopp instrueert zijn spelers tijdens een drinkpauze. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Premier League