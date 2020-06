De KNVB streeft ernaar om op 12 en 13 september te beginnen met een nieuw seizoen in de Eredivisie. De clubs kunnen door de versoepelde coronamaatregelen een gedegen voorbereiding draaien.

Het kabinet besloot woensdag op een persconferentie dat de ploegen vanaf 1 juli weer in groepsverband mogen trainen en niet langer rekening hoeven te houden met de anderhalvemeterregel. Er mogen daardoor ook weer oefenwedstrijden worden georganiseerd.

Bovendien is er vanaf volgende week ook weer publiek welkom in de stadions, maar die moeten zich wel houden aan de anderhalvemeterregel. Dat betekent dus waarschijnlijk dat in september ongeveer een derde van de totale capaciteit is gevuld in elk onderkomen.

"Wij zijn erg blij met de laatste versoepelingen, die in lijn liggen met ons Deltaplan. Dat alle selecties zich nu vroegtijdig volwaardig kunnen voorbereiden scheelt straks veel blessureleed gedurende het seizoen", zegt directeur betaald voetbal van de KNVB Eric Gudde op de website van de Nederlandse voetbalbond.

"Mooi ook dat we al de eerste stappen kunnen zetten om weer voor publiek te spelen. Hoewel het in sommige stadions lastig is om met beperkt publiek te spelen, is deze tussenstap noodzakelijk. De buitenlandse beelden op tv hebben de afgelopen weken wederom aangetoond dat de fans een cruciale rol spelen bij de beleving van het voetbal."

Naar de aanvangsdatum van de Keuken Kampioen Divisie wordt nog nader gekeken. De competities in het amateurvoetbal kunnen nagenoeg starten op de reguliere data van de speeldagenkalender. De KNVB gaat op 8 juli protocollen voor de invulling van beperkt publiek verstrekken richting clubs.