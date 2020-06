Real Madrid is woensdag in punten weer naast FC Barcelona gekomen. De ploeg van trainer Zinédine Zidane boekte thuis tegen Real Mallorca een zakelijke overwinning: 2-0. Lazio deed in de Italiaanse titelstrijd slechte zaken door met 3-2 van Atalanta Bergamo te verliezen.

Real Madrid maakt sinds de hervatting van La Liga een sterke indruk. Na zeges op Eibar (3-1), Valencia (3-0) en Real Sociedad (2-1) lieten de Madrilenen ook tegen degradatiekandidaat Real Mallorca geen steken vallen.

Vinícius Júnior opende na ruim een kwartier spelen met een schot vanuit een lastige hoek de score. Een prachtige vrije trap van aanvoerder Sergio Ramos betekende na een klein uur spelen de beslissing. Bij Mallorca was het debuut van de pas vijftienjarige Luka Romero, de jongste speler ooit in La Liga, het enige lichtpuntje.

Real Madrid komt met 68 punten uit 31 duels weer naast Barcelona, dat dinsdag zonder de geblesseerde Frenkie de Jong met 1-0 won van Athletic Club. Op basis van een beter onderling resultaat staat Real Madrid er met nog zeven wedstrijden te spelen het beste voor.

Lazio blijft ondanks een 0-2-voorsprong met lege handen achter in Bergamo. (Foto: Pro Shots)

Dure en zeldzame nederlaag voor Lazio

In Italië leed Lazio de eerste nederlaag in 21 wedstrijden. Op bezoek bij Atalanta Bergamo, waar Hans Hateboer en Marten de Roon in de basis stonden, ging de ploeg na een 0-2-voorsprong met 3-2 onderuit.

Het verlies van Lazio betekent goed nieuws voor Juventus. De ploeg van Matthijs de Ligt won maandag met 0-2 van Bologna en heeft met 66 punten uit 27 duels een voorsprong van vier punten op de naaste belager. In de Serie A staan nog zeven speelronden op het programma.

Lazio werd al na vijf minuten onbedoeld in het zadel geholpen door De Roon. De Nederlander schoot bij een poging om de bal weg te werken ongelukkig in eigen doel. Toen Sergej Milinkovic-Savic er vijf minuten later 0-2 van maakte, leek een simpele zege van Lazio in de maak.

Atalanta maakte daarna de status van meest scorende ploeg in de Serie A alsnog waar. Met een gerichte kopbal zorgde voormalig Heracles-speler Robin Gosens voor de aansluitingstreffer, waarna een prachtige uithaal van Ruslan Malinovskiy en een goal van Jose Luis Palomino uit een corner Lazio de das om deden.

Borja Valero ziet tot zijn ontzetting dat zijn late 3-2 voor Inter niet genoeg is voor de winst. (Foto: Pro Shots)

Internazionale haakt af in titelstrijd

Ook Internazionale beleefde een teleurstellende avond. Met Stefan de Vrij als invaller eindigde het thuisduel met Sassuolo in 3-3, waardoor Inter lijkt af te haken in de titelstrijd.

Inter verzuimde in de tweede helft, bij een 2-1-voorsprong, om verder uit te lopen. Mede door een onbegrijpelijke misser van Roberto Gagliardini, die voor een leeg doel op de lat mikte.

Daarvoor kreeg Inter in de laatste tien minuten de rekening gepresenteerd. Eerst zorgde Domenico Berardi vanaf de stip voor de gelijkmaker. En ook na de 3-2 van Borja Valero had Sassuolo in de spectaculaire slotfase het laatste woord. Giangiacomo Magnani tekende in de voorlaatste minuut voor 3-3.

Inter bezet met 58 punten de derde plaats in de Serie A, maar ziet Atalanta (54) naderen. AS Roma, dat zonder bankzitter Justin Kluivert met 2-1 won van Sampdoria, is met 48 punten de nummer vijf.

