Internazionale lijkt de hoop op de Italiaanse titel definitief op te kunnen bergen. Met Stefan de Vrij als invaller eindigde het thuisduel met Sassuolo woensdag in 3-3.

Inter komt door het gelijkspel geïsoleerd op de derde plaats te staan in de Serie A, met 58 punten na 27 duels. Koploper Juventus (27-66) en nummer twee Lazio (26-62) lijken daardoor een veilige marge te hebben op de Milanezen.

De start van Inter tegen de nummer twaalf van de Serie A was al niet veelbelovend. Al na vier minuten opende Francesco Caputo namens Sassuolo de score. In de laatste vijf minuten voor rust boog de thuisploeg het duel echter om dankzij Romelu Lukaku (penalty) en Cristiano Biraghi.

Inter verzuimde in de tweede helft, met De Vrij inmiddels binnen de lijnen, om verder uit te lopen. Mede door een onbegrijpelijke misser van Roberto Gagliardini, die voor een leeg doel op de lat mikte.

Daarvoor kreeg Inter in de laatste tien minuten de rekening gepresenteerd. Eerst zorgde Domenico Berardi vanaf de stip voor de gelijkmaker. En ook na de 3-2 van Borja Valero had Sassuolo in de spectaculaire slotfase het laatste woord. Giangiacomo Magnani tekende in de voorlaatste minuut voor 3-3.

Lazio kan later woensdag (21.45 uur) uit tegen Atalanta profiteren van de halve misstap van Inter. AS Roma tegen Sampdoria staat om dezelfde tijd op het programma.

