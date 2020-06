Liverpool heeft woensdag een grote stap gezet naar de titel in de Premier League door een 4-0-zege op Crystal Palace. Manchester United deed goede zaken in de strijd om een Champions League-ticket dankzij een 3-0-overwinning op Sheffield United.

Liverpool, met Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum in de basis kwam veel beter voor de dag dan zondag op bezoek bij Everton (0-0). De 'Reds' stonden halverwege al op een comfortabele 2-0 voorsprong door doelpunten van Trent Alexander-Arnold (fraaie vrije trap) en Mohamed Salah (mooie pass van Fabinho).

Na rust drukte Liverpool door en breidde het de score uit tot 4-0 dankzij een prachtig afstandsschot van Fabinho en een schuiver van Sadio Mané. Wijnaldum liet een aantal goede kansen onbenut om ook te scoren. Jairo Riedewald viel vlak voor de 4-0 in bij Palace.

Liverpool is donderdag al verzekerd van het eerste kampioenschap sinds 1990 als Manchester City niet wint bij Chelsea. De ploeg van manager Jürgen Klopp kan anders volgende week donderdag tegen City de titel veiligstellen. Het verschil tussen beide bedraagt liefst 23 punten.

Anthony Martial juicht na zijn hattrick voor Manchester United tegen Sheffield United. (Foto: Pro Shots)

Martial treedt in voetsporen van Van Persie

Martial maakte namens United tegen Sheffield voor rust zijn eerste twee doelpunten met een intikker en scoorde na de pauze voor de derde keer met een mooi stiftje. Hij is de eerste speler van United met een hattrick in de Premier League sinds Robin van Persie in 2013 (3-0 tegen Aston Villa).

United blijft door de zege op Sheffield, waar Richairo Zivkovic halverwege de tweede helft inviel, vijfde, maar het gat met nummer vier Chelsea (donderdag thuis tegen Manchester City) en nummer drie Leicester City (dinsdag 0-0 tegen Brighton & Hove Albion) werd wel verkleind tot twee en zes punten.

Sheffield is bezig aan een vrije val. De verrassing van dit seizoen, die afgelopen jaargang promoveerde, ging zondag ook al hard onderuit op bezoek bij Newcastle United (3-0) en zakt door de afstraffing tegen United naar de achtste plaats, op zeven punten achterstand van Chelsea.

Raul Jimenez bezorgt Wolverhampton Wanderers met een rake kopbal de winst tegen AFC Bournemouth. (Foto: Pro Shots)

Wolverhampton doet ook nog volop mee om CL-ticket

Wolverhampton Wanderers beging woensdag geen misstap in de jacht op een Champions League-ticket. De 'Wolves' waren op eigen veld met 1-0 te sterk voor AFC Bournemouth, waar Nathan Aké in de basis stond en Arnaut Danjuma halverwege de tweede helft inviel, door een doelpunt van Raúl Jiménez na een uur.

Wolverhampton is de nummer zes met net zoveel punten als United. De top vier plaatst zich sowieso voor de groepsfase van de Champions League, maar mogelijk ook de nummer vijf als City, de huidige nummer twee, volgend seizoen daadwerkelijk wordt uitgesloten van Europees voetbal.

Onderaan de ranglijst zijn de verschillen nog altijd nagenoeg hetzelfde doordat hekkensluiter Norwich City, waar Tim Krul keepte, in eigen huis met 0-1 verloor van Everton en Aston Villa genoegen moest nemen met een 1-1-gelijkspel bij Newcastle United.

