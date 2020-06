MVV Maastricht heeft woensdag Darije Kalezic aangesteld als de nieuwe trainer. De vijftigjarige Bosniër tekent een contract voor twee jaar tot medio 2022 in De Geusselt.

"Ik kijk ernaar uit om bij MVV aan de slag te gaan. MVV is een mooie traditieclub met goede supporters. Maar MVV heeft al jaren zijn ambities niet kunnen nastreven. Ron Elsen (technisch directeur, red.) heeft mij benaderd met een duidelijk verhaal om MVV op termijn weer op de kaart te zetten", zegt Kalezic op de website van MVV.

"Het is duidelijk dat de club, gezien de ontwikkelingen van de laatste jaren, eerst een stevig en gezond fundament moet bouwen. Dat zal tijd en geduld vragen, vooral van mij. Maar juist daarin zie ik een enorme uitdaging die veel energie gaat kosten en aandacht gaat eisen, maar dat maakt dit project juist interessanter."

Kalezic is de opvolger van Fuat Usta, wiens aflopende contract na slechts één seizoen als eindverantwoordelijke niet wordt verlengd. Kalezic zat zonder club, nadat hij eerder dit jaar vertrok bij PSM Makassar, waarmee hij één keer het bekertoernooi van Indonesië wist te winnen.

De oud-profvoetballer begon zijn trainerscarrière in 2009 bij De Graafschap, waarmee hij in 2011 kampioen werd in de Jupiler League, en was daarna ook werkzaam bij SV Zulte Waregem, Stockport County, Jong PSV, Roda JC, Al-Taawon, Wellington Phoenix en dus PSM Makassar.

MVV kent sportief en financieel gezien een aantal moeizame jaren. De Limburgers eindigden afgelopen seizoen, dat in maart voortijdig werd beëindigd vanwege de uitbraak van COVID-19, teleurstellend als vijftiende. MVV speelde in 2000 voor het laatst in de Eredivisie.