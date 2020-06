FC Groningen heeft in een poging om de gevolgen van de coronacrisis te verlichten met succes aangeklopt bij de gemeente. Een verzoek tot uitstel van betalingen is gehonoreerd.

Samen met Euroborg NV heeft de gemeente ervoor gekozen om zowel de rente als de aflossing op de leningen van FC Groningen aan de beheerder van het stadion met een een jaar op te schuiven. Dat geldt ook voor het huurcontract.

De gemeente Groningen is 100 procent aandeelhouder van Euroborg NV. De constructie waar nu een akkoord over is bereikt zou de gemeente geen geld kosten, maar levert de club dit jaar wel financiële lastenverlichting op.

FC Groningen zegt zwaar getroffen te zijn door de coronacrisis, die ervoor zorgde dat het seizoen in de Eredivisie voortijdig werd beëindigd. Een paar weken geleden deed de club daarom een verzoek tot uitstel van betaling.

"Toen de ernst van de coronacrisis een ieder duidelijk werd, konden we al snel constateren dat ook FC Groningen het zonder hulp van supporters, sponsors en andere stakeholders heel lastig zou gaan krijgen", zegt algemeen directeur Wouter Gudde op de clubsite.

"Nu ook de gemeente zich in positieve zin bereid heeft verklaard ons verlichting te geven, kunnen we alleen maar stellen dat veel mensen in en om de club het heel goed voor hebben met FC Groningen en dat de club er voor veel mensen echt toe doet."