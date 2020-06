Manchester City kan voorlopig niet beschikken over Sergio Agüero. De Argentijnse aanvaller heeft woensdag in Barcelona een operatie ondergaan aan zijn gehavende linkerknie.

"De operatie ging goed. Ik begin spoedig aan mijn revalidatie. Mijn dank gaat uit naar dokter Cugat en zijn team en iedereen die me heeft gesteund", schrijft Agëuro op Twitter, met daarbij een foto dat hij in een ziekenhuisbed ligt.

Agüero liep de blessure maandag op in de thuiswedstrijd tegen Burnley (5-0). Hij ging vlak voor rust met een van pijn vertrokken gezicht op de grond zitten en moest zich halverwege laten vervangen door Gabriel Jesus.

De 32-jarige routinier liet dinsdagochtend scans maken van zijn knie en daaruit bleek dat die beschadigd was. Hij vertrok vervolgens naar Barcelona om zich daar te laten opereren en zal daar ook de eerste stappen zetten op weg naar een terugkeer op het veld.

City heeft geen mededelingen gedaan over hoe lang Agüero precies is uitgeschakeld, maar de club hoopt naar verluidt dat hij in augustus weer mee kan doen als de Champions League wordt afgemaakt.

De 'Citizens' spelen eerst nog acht duels in de Premier League, maar maken bijna geen kans meer op de titel. De ploeg van manager Josep Guardiola verdedigt in de return van de achtste finales van de Champions League een 1-2-zege op Real Madrid.