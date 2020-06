Burnley heeft het groepje fans opgespoord dat maandag verantwoordelijk was voor het vliegtuigje dat met de boodschap 'White Lives Matter Burnley' boven het stadion van Manchester City vloog. De supporters zijn nooit meer welkom in het stadion.

De tekst achter het vliegtuig wordt als kwetsend ervaren, omdat het voor sommige mensen Black Lives Matter bagatelliseert. Het bestuur, de staf en de spelers namen al snel afstand van de boodschap van het groepje fans.

"We weten wie het zijn en zullen ze nooit meer welkom heten. Ik vond het walgelijk toen ik het vliegtuigje zag. Dat is het juiste woord. Ik schaamde me echt", zegt Burnley-voorzitter Neil Hart woensdag tegen Sky Sports.

"De spelers zijn erg bezig met Black Lives Matter, dat erop gericht is om ongelijkheden te benadrukken. Natuurlijk zijn alle levens belangrijk, maar dit gaat over gelijkheid. Sommige mensen begrijpen dat niet of willen het niet begrijpen."

Een politieonderzoek leidde dinsdagavond tot een eerste conclusie dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd. Het vliegveld van Blackpool, waar het vliegtuig was vertrokken, heeft vliegen met banners per direct verboden.

Er is momenteel veel aandacht voor Black Lives Matter in de Premier League. De spelers hadden de tekst in de afgelopen speelronde op de achterkant van hun shirt staan en aan het begin van de wedstrijd werd er door iedereen geknield; een gebaar tegen racisme en politiegeweld.

