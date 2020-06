De FIFA maakt donderdag bekend waar het WK voor vrouwen in 2023 georganiseerd wordt. Door het coronavirus haakten enkele kandidaat-gastlanden af, zodat alleen Colombia en het favoriete gezamenlijke bid van Australië en Nieuw-Zeeland nog in de race zijn.

Een recordaantal van 32 landen zal in de zomer van 2023 deelnemen aan het WK. Na het toernooi van vorig jaar in Frankrijk, dat alom als een groot succes wordt gezien, is de FIFA vastberaden om door te pakken. Er werd 1 miljard euro uitgetrokken om het vrouwenvoetbal in vier jaar tijd verder te laten groeien.

Vanwege de financiële gevolgen van de coronacrisis trokken Brazilië en Japan zich deze maand terug als kandidaat-gastland. Daardoor zal het toernooi in ieder geval worden georganiseerd in een land dat nog nooit eerder een dergelijke groot FIFA-evenement huisvestte.

Australië en Nieuw-Zeeland zijn onder meer vanwege de goede infrastructuur favoriet. In het evaluatierapport van de FIFA kreeg dit bid 4,1 punten op een maximale score van 5.

Het zou voor het eerst zijn dat een toernooi wordt georganiseerd wordt door twee landen die niet tot dezelfde federatie behoren. Australië stapte begin deze eeuw over naar de Aziatische bond, terwijl Nieuw-Zeeland in Oceanië actief bleef.

Een nadelig punt voor de twee landen is de tijdzone. De wedstrijden zullen voor Europese en Noord-Amerikaanse televisiekijkers op ongunstige tijdstippen worden gespeeld, en tv-inkomsten uit die regio's vormen de grootste inkomstenbron voor het toernooi.

Colombia nam in 2015 voor het laatst deel aan een WK, toen het de achtste finales haalde. (Foto: Getty Images)

Colombia woest vanwege vermeende terreurdreiging

De inzending van Colombia werd door de FIFA slechts gewaardeerd met 2,8 punten. De Colombiaanse bond was daar woest over, vooral omdat het woord 'terreurdreiging' in de evaluatie wordt genoemd. Het land wist de afgelopen decennia goeddeels een einde te maken aan gewapende drugsconflicten en guerillaoorlogen.

Volgens Ramón Jesurún, voorzitter van de Colombiaanse voetbalbond, is zijn land goed in staat om het toernooi te organiseren. "We hebben acht à negen steden die probleemloos duizenden bezoekers kunnen ontvangen. Natuurlijk moeten we wat verbeteringen doorvoeren aan de infrastructuur, maar daar is grote steun van de overheid voor."

Het bid van Australië en Nieuw-Zeeland werd in april vorig jaar in Sydney gepresenteerd. (Foto: Getty Images)

Australië en Nieuw-Zeeland hebben ervaring met grote evenementen

Australië en Nieuw-Zeeland hebben als voordeel dat de strijd tegen het coronavirus in die landen al (vrijwel) gewonnen is, waardoor de voorbereidende werkzaamheden niet in gevaar komen.

Bovendien hebben Australië en Nieuw-Zeeland veel ervaring met het organiseren van grote evenementen. De Olympische Spelen van 2000, het WK rugby in 2011, het Aziatisch kampioenschap voetbal in 2015 en het WK cricket in 2015 vonden in een van de (of in beide) landen plaats.

De 35 leden van FIFA-raad zullen donderdag tijdens een videoconferentie stemmen over het gastheerschap.