Gennaro Gattuso is blij met wat Hirving Lozano dinsdagavond liet zien tijdens de 0-2-zege op Hellas Verona. De coach lag onlangs in de clinch met de oud-PSV'er en zag hem nu als invaller belangrijk zijn.

Lozano, die vlak voor tijd Napoli's tweede treffer maakte, werd een week geleden door Gattuso van de training gestuurd. De temperamentvolle trainer vond dat de Mexicaan geen inzet toonde.

"Gezien zijn snelheid was dit echt een wedstrijd voor hem", aldus Gattuso over zijn keuze om Lozano te laten invallen. "Sinds onze discussie op de training koester ik geen wrok meer. Hij moet gewoon altijd alles geven."

Het waren voor Lozano zijn eerste speelminuten sinds de aanvaring op het trainingsveld. De aanvaller, die PSV vorig jaar bijna 40 miljoen euro opleverde, is in zijn eerste seizoen bij Napoli nog niet onomstreden.

Dat geldt ook voor oud-Ajacied Amin Younes, die eveneens een reserverol heeft in Napels. " Maar het scheelt dat we nu vijf keer mogen wisselen", aldus Gattuso. "Misschien is Younes de volgende die een kans krijgt."

Napoli won onlangs de Coppa Italia en is in de Serie A de nummer zes. Het gat naar de bovenste vier plaatsen, die recht geven op Champions League-voetbal, is fors.

