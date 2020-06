Quique Setién kon dinsdagavond niet anders concluderen dan dat FC Barcelona moeizaam speelt na de 1-0-zege op Athletic Club. Dat komt mede door de matige vorm van Lionel Messi, die na een harde overtreding zelfs ontsnapte aan een rode kaart.

"Het gaat niet gemakkelijk en we missen nog een beetje de sprankeling", zei Setién op de digitale persconferentie na de wedstrijd in Camp Nou. "Dat komt ook door onze tegenstanders, die erg weinig ruimte weggeven."

"Het is moeilijk om dan een opening te vinden. Als je zo weinig ruimte hebt, dan moet je erg nauwkeurig zijn en daar ontbreekt het bij ons aan sinds de competitie hervat is", zei Setién, zonder daarbij de naam van Messi te noemen.

De zesvoudig wereldvoetballer van het jaar speelde een rommelige wedstrijd met veel balverlies. In de 69e minuut had Messi geluk dat een stevige charge op Bilbao-verdediger Yeray Álvarez (zie Twitter-video hieronder) onbestraft bleef.

Setién prijst jonge invallers

De laatste weken klaagden spelers van Barcelona juist openlijk over de arbitrage, die Real Madrid zou bevoordelen. De twee rivalen zijn in een spannende titelstrijd verwikkeld.

Twee minuten na zijn onbestrafte overtreding speelde Messi toch nog een positieve hoofdrol door de treffer van invaller Ivan Rakitic voor te bereiden.

"In de eerste helft speelden we matig, maar nu rust ging het al een stuk beter", oordeelde Setién, die de jonge invallers Ansu Fati (17) en Riqui Puig (20) prees. "Dankzij hen kreeg ons spel meer dynamiek."

Door de zege is Barcelona - dat Frenkie de Jong voorlopig moet missen door een kuitblessure - in ieder geval voor een dag koploper. Woensdagavond kan Real Madrid weer langszij komen, als het van laagvlieger Real Mallorca wint. Beide topclubs hebben dan evenveel punten, maar het onderling resultaat is in het voordeel van 'De Koninklijke'.

Lionel Messi tegenover een overmacht aan verdedigers in het strafschopgebied van Athletic Club. (Foto: Pro Shots)

