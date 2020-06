Vanaf 1 juli is er onder voorwaarden weer publiek welkom in stadions. Dat betekent onder meer dat er bij de start van het nieuwe seizoen in het betaald voetbal voor deels gevulde tribunes kan worden gespeeld.

Dat bleek woensdag bij de persconferentie van premier Mark Rutte. De regering baseert het besluit op het advies van het Outbreak Management Team (OMT).

Aan het spelen met publiek zijn wel strikte voorwaarden verbonden. Zo moet overal 1,5 meter afstand in acht genomen worden. Daarnaast is het voor supporters niet toegestaan om uitgebreid te juichen of te zingen.

"Als dat toch gaat gebeuren, gaan de stadions weer dicht", waarschuwde Rutte. "Dus neem maar een grote toeter mee naar het stadion die je in kan drukken als er gescoord wordt en fluister "hoera", maar meer ook niet."

Eerder bleken onder kerkkoren grote aantallen besmettingen voor te komen, doordat het virus zich bij luid gezang gemakkelijk kon verspreiden.

Stadions kunnen daardoor ongeveer voor een derde gevuld worden. Ook bij de in- en uitgang van het stadion moeten de bezoekers 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. Het is nog niet duidelijk hoe het aantal beschikbare plaatsen zal worden toegewezen.

Seizoen in betaald voetbal in september van start

Het nieuwe seizoen in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie begint naar verwachting in het weekend van 11 tot en met 13 september. Op 4 en 7 september zijn er nog interlands van Oranje tegen Polen en Italië in de Nations League.

De meeste clubs vieren momenteel vakantie en werken pas medio juli of begin augustus hun eerste training af. Pas bij de oefenduels die daarna worden afgewerkt, zullen de nieuwe regels voor het eerst in de praktijk worden gebracht.

In veel andere Europese landen wordt al weken gevoetbald, al blijven de stadions voorlopig leeg. De Champions League en Europa League worden in augustus afgerond.

De Johan Cruijff ArenA in Amsterdam zal de komende tijd fungeren als testlocatie voor het organiseren van grote evenementen in coronatijd. Alle ervaringen worden gedeeld met landelijke vertegenwoordigers van de betrokken sectoren.