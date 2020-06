AZ hoeft zich geen enkele illusie te maken dat de club alsnog een ticket voor de groepsfase van de Champions League krijgt. De KNVB heeft al in mei alle clubs aangemeld bij de UEFA en daar komt geen verandering in.

In de ogen van AZ zou de Europese voetbalbond pas in augustus een definitief besluit nemen over de verdeling van de tickets voor Europees voetbal. "Maar AZ zit er helemaal naast", zegt KNVB-directeur Eric Gudde bij FOX Sports.

De datum van 3 augustus is namelijk slechts een deadline, legt hij uit. "Wij waren een special case en hebben alles al in mei gedaan. Dat is inmiddels goedgekeurd door de UEFA en dat is het verhaal. Niets anders."

AZ stapte tot verbazing van de bond naar de UEFA met de vraag om nog eens naar de ticketverdeling te kijken. De Alkmaarders menen recht te hebben op een plek in de groepsfase van de Champions League, omdat zij twee keer van Ajax wonnen.

De UEFA liet al weten dat de ticketverdeling door de KNVB wordt bepaald, maar beloofde in augustus nogmaals naar de zaak te kijken. Dat gold ook voor FC Utrecht, dat naast Europees voetbal greep door de beslissing om het seizoen voortijdig te beëindigen. Die club legde zich al eerder wel neer bij het besluit.

'Goed om in augustus te experimenteren'

De KNVB hoopt woensdag onder meer te horen of alle clubs weer met volledig contact kunnen trainen. Dan wordt namelijk een deel van het zogenoemde Deltaplan behandeld. "Ik ga ervan uit dat dat goedkomt", zegt Gudde. "Dat is belangrijk want dan kunnen we in september weer met de competitie beginnen."

Voor die tijd wordt er nog in verschillende stadions via oefenwedstrijden getest met hoe om te gaan met de anderhalvemeterregel. Onder meer de Johan Cruijff ArenA wordt daarvoor een locatie.

"Dat gaat gebeuren in een aantal steden en stadions die daarvoor geschikt zijn", legt Gudde uit. "Hoe doe je dat met 1,5 meter? Wat kan je kwijt en hoe veilig is dat? Het is goed om daarmee te experimenteren."