FC Barcelona heeft een nieuwe misstap in de titelrace in La Liga maar net voorkomen. De ploeg won dinsdag thuis met alle moeite van Athletic Club (1-0) en pakt zo in ieder geval voor een dag de koppositie.

Invaller Ivan Rakitic zorgde in de 71e minuut voor het enige doelpunt in het lege Camp Nou. De Kroaat schoot zeven minuten na zijn invalbeurt raak op aangeven van Lionel Messi. In blessuretijd raakte Arturo Vidal nog de paal.

Messi was tegen Athletic zelf op jacht naar zijn zevenhonderdste officiële doelpunt, maar mocht van geluk spreken dat hij het duel afmaakte. De Argentijn ging in de tweede helft vol op de enkel van een tegenstander staan, maar het incident ontging de arbitrage. Ook de VAR ondernam geen maatregelen.

Frenkie de Jong was toeschouwer. De middenvelder kampt met een spierblessure en komt daardoor de komende weken niet aan spelen toe.

Barcelona neemt door de zege in ieder geval voor een dag de koppositie over van Real Madrid. 'De Koninklijke' heeft drie punten minder, maar speelt woensdag nog thuis tegen Real Mallorca. Bij een gelijk puntenaantal is Real koploper vanwege een beter onderling resultaat.

Atlético Madrid nipt langs Levante

Eerder op dinsdag won Atlético Madrid moeizaam van Levante. De club mocht Levante-verdediger Bruno González dankbaar zijn voor de zege. Hij werkte de bal na een kwartier in eigen doel. Het bleek de enige treffer van de avond: 0-1.

Atlético profiteert met de zege van het puntenverlies van Sevilla, dat maandag met 2-2 gelijkspeelde tegen Villarreal. Met 55 punten uit 31 duels heeft Atlético twee punten meer dan Sevilla.

De ploeg van trainer Diego Simeone loopt bovendien uit op nummer vijf Getafe, dat tegen Real Valladolid twee punten verspeelde: 1-1. Het verschil tussen de nummers drie en vijf is nu zeven punten.

Napoli dankt Milik en Lozano

Napoli houdt dankzij een 2-0-zege op Hellas Verona kans op een ticket voor de Champions League, al blijft die gering. De achterstand op nummer vier Atalanto Bergamo is negen punten. Bovendien heeft die ploeg nog een duel tegoed.

Napoli speelde met een speciale badge op het shirt om Dries Mertens te eren. De Belg is sinds vorige week topscorer aller tijden van de ploeg. Hij zat tegen Hellas Verona op de bank.

Arek Milik maakte het openingsdoelpunt. De Poolse spits kopte vlak voor rust raak. De oud-Ajacied werd twintig minuten voor tijd gewisseld voor Mertens.

Oud-PSV'er Hirving Lozano zorgde in de slotfase voor de 0-2. De Mexicaan liet daarmee weer eens op een positieve manier van zich horen, nadat hij eerder deze maand door trainer Gennaro Gattuso van de training was gestuurd.

