Tottenham Hotspur heeft dinsdag in eigen huis relatief eenvoudig met 2-0 gewonnen van West Ham United. Leicester City moest op eigen veld na een matig optreden genoegen nemen met een 0-0-gelijkspel tegen Brighton & Hove Albion.

Tottenham zag voor rust nog een doelpunt van Heung-min Son afgekeurd worden wegens buitenspel, maar stelde na de pauze alsnog orde op zaken dankzij een eigen goal van Tomas Soucek en een treffer van Harry Kane.

Steven Bergwijn begon op de bank bij Tottenham Hotspur en viel twintig minuten voor tijd in voor Lucas Moura. De aanvaller scoorde vrijdag nog na een mooie solo in de topper thuis tegen Manchester United (1-1).

Tottenham steeg door de overwinning op West Ham van de achtste naar de zevende plaats, maar kan die plek woensdag weer kwijtraken als Sheffield United weet te winnen op bezoek bij Manchester United.

Voor West Ham United stapelen de problemen zich op. De 'Hammers' staan nu nog op de veilige zeventiende plaats, maar kunnen later deze week ten faveure van AFC Bournemouth en Aston Villa zakken naar de negentiende plaats.

Leicester City-doelman Kasper Schmeichel stopt de strafschop van Brighton & Hove Albion-aanvaller Neal Maupay (Pro Shots)

Leicester mag niet klagen met remise

Leicester mocht niet klagen met de remise, want Brighton, waar Davy Pröpper het laatste half uur meedeed, miste in de eerste helft een strafschop. Kasper Schmeichel redde op de inzet van Neal Maupay, die zaterdag nog in extremis voor de winnende 2-1 zorgde tegen Arsenal.

'The Foxes' kregen zaterdag ook al een teleurstelling te verwerken met een 1-1-gelijkspel op bezoek bij Watford. De 1-1 van Watford viel toen diep in de blessuretijd van de tweede helft, nadat het vlak daarvoor nog 0-1 was geworden.

Leicester maakt het zich onnodig moeilijk in de strijd om een plek in de top vier en daarmee een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Nummer vijf Manchester United kan tegen Sheffield het gat verkleinen tot zes punten.

De vijfde plaats is overigens ook voldoende voor het miljoenenbal als Manchester City, dat waarschijnlijk tweede wordt, daadwerkelijk volgend seizoen wordt uitgesloten van Europees voetbal. De 'Citizens' vechten die straf van de UEFA aan bij het CAS.

