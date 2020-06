De knieblessure die doelman Bernd Leno van Arsenal afgelopen weekend opliep, is minder ernstig dan verwacht. Het seizoen zit er desondanks op voor de Duitser.

De doelman viel zaterdag uit in het duel met Brighton & Hove Albion (2-1-verlies) na een botsing met tegenstander Neal Maupay. Leno moest het veld per brancard verlaten, maar had nog wel de kracht om zijn tegenstander uit te foeteren.

Uit onderzoek blijkt dat de keeper lichte schade heeft opgelopen aan zijn kniebanden, waar voor een scheur werd gevreesd. Hij kan over vier tot zes weken de training hervatten, meldt Arsenal.

Aangezien de laatste speelronde in de Premier League voor 26 juli op het programma staat, is de kans klein dat Leno dit seizoen nog in actie komt.

Coach Mikel Arteta van Arsenal kan de komende duels ook al geen beroep doen op de geblesseerden Pablo Marí, Gabriel Martinelli, Cedric Soares, Lucas Torreira en Calum Chambers. Granit Xhaka en Sokratis Papastathopoulos zijn wel weer fit.

'The Gunners' beleven een dramatisch seizoen en moeten vol aan de bak om zich nog te plaatsen voor Europees voetbal. Met nog acht duels te spelen staat de ploeg tiende.

