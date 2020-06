FC Twente heeft dinsdag harde maatregelen genomen als gevolg van de coronacrisis. De Enschedeërs hebben achttien medewerkers ontslagen om financieel wat lucht te krijgen in deze zware tijden.

FC Twente meldt op de eigen website dat de financiële positie in hoog tempo verslechtert door de coronacrisis en dat er daarom moet worden ingegrepen. De club nam afscheid van elf fulltimers en zeven parttimers. De afdeling Meetings & Events is het hardst getroffen met zes medewerkers waarvan het contract is ontbonden.

"Het is verschrikkelijk om afscheid te moeten nemen van al deze hardwerkende en toegewijde medewerkers van de club. Na eerdere ontslagrondes in 2015 en 2018 hoopten we hier eigenlijk van gevrijwaard te blijven en dachten we alweer aan een beetje groei, maar door de corona-uitbraak is alles anders", zegt algemeen directeur Paul van der Kraan.

"Om de club toekomstperspectief te geven zijn we genoodzaakt, hoe pijnlijk ook, nu deze rigoureuze maatregel te treffen. Twente heeft aangeboden betrokken medewerkers alle mogelijke steun te geven bij het zoeken naar een nieuwe functie buiten de club. Dat er de komende weken noodzakelijkerwijs wel nieuwe spelers komen, maakt het voor betrokkenen wel extra moeilijk."

FC Twente is niet de eerste Eredivisionist die noodgedwongen medewerkers ontslaat door de coronacrisis. FC Groningen zette vorige maand elf personeelsleden op straat omdat er voor hen geen ruimte meer was in de organisatie. Ook zij spraken toen van een "inktzwarte dag".

Bijna alle Nederlandse profclubs, waaronder FC Twente en FC Groningen, snijden voorlopig ook in het salaris van de spelers, stafleden en directie. De ploegen lopen veel inkomsten mis doordat dit seizoen niet kon worden afgemaakt en er waarschijnlijk ook in een deel van komend seizoen zonder publiek moet worden gespeeld.