Liverpool-manager Jürgen Klopp verbaast zich erover dat zijn ploeg een immense voorsprong heeft opgebouwd ten opzichte van Manchester City in de Premier League. De Duitser kreeg dat gevoel toen hij de concurrent maandag zag domineren tegen Burnley (5-0).

"Wat ik me afvroeg toen ik voor de televisie zat, was hoe het mogelijk is dat een team twintig punten voorsprong heeft op dat team. Dat is ondenkbaar", zei Klopp op zijn persconferentie voorafgaand aan de thuiswedstrijd van woensdag tegen Crystal Palace.

Liverpool kan door de zege van City op Burnley nog geen kampioen worden tegen Palace, iets wat wel mogelijk was geweest als de 'Citizens' hadden verloren. Liverpool kan nu hoe dan ook volgende week donderdag de eerste titel sinds 1990 veiligstellen tegen uitgerekend Manchester City.

"Ik ben niet bang dat City ons nog inhaalt. Ik denk daar ook niet over na, ik denk alleen aan Palace. Dus maak er nu geen grote kop van, dat ik heb gezegd dat City ons niet kan inhalen. Want dat zou bullshit zijn, dat heb ik niet gezegd", aldus Klopp, die nog wel even tot kalmte werd gemaand door de perschef.

Klopp op zijn hoede voor Palace

Liverpool treft met Crystal Palace de nummer negen op de ranglijst. De ploeg van oud-Liverpool-coach Roy Hodgson doet nog volop mee in de strijd om Europees voetbal en ging eerder dit seizoen pas in de slotfase onderuit tegen Liverpool (1-2).

"Hodgson doet daar fantastisch werk. De organisatie van het team is uitstekend verzorgd en het team is fysiek sterk. Ze hebben vier wedstrijden op rij gespeeld zonder een doelpunt tegen te krijgen", vertelde Klopp.

Liverpool maakte zelf zondag tegen Everton een matige indruk. De 'Reds' kunnen ten opzichte van dat duel tegen Palace weer beschikken over Mohamed Salah en Andy Robertson. Daarentegen ontbreken James Milner en Joel Matip.

