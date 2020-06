Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjaer heeft dinsdag zijn volste vertrouwen uitgesproken in keeper David de Gea. De 29-jarige keeper ligt niet voor het eerst dit seizoen onder vuur nadat hij vrijdag tegen Tottenham Hotspur (1-1) geen goede indruk achterliet.

De Gea zag er niet goed uit bij een doelpunt van Steven Bergwijn en dat kwam hem op harde kritiek te staan van United-icoon Roy Keane, die in zijn rol als analyticus liet weten "doodziek" van hem te worden en dat hij hem "de meest overschatte keeper in lange tijd" vindt.

"Volgens mij is twee tegengoals in zeven wedstrijden tegen onder meer Manchester City, Chelsea, Tottenham Hotspur en Everton geen slecht gemiddelde. En het doelpunt van Everton was erg ongelukkig", zei Solskjaer dinsdag.

"Misschien had hij die bal van Bergwijn moeten hebben, misschien niet. Maar hij verricht geweldige reddingen en pakt punten voor ons. Voor mij is hij nog steeds de beste keeper ter wereld."

Volgens Britse media staat de plek van De Gea bij zowel United als het Spaanse elftal onder druk, zeker nu de door United aan Sheffield United uitgeleende keeper Dean Henderson een uitstekende indruk maakt.

Uitgerekend Sheffield is woensdag om 19.00 de eerstvolgende tegenstander. In de resterende acht Premier League-speelrondes hoopt United een Champions League-ticket te bemachtigen. Als nummer vijf is het gat vijf punten naar de top vier.

De inzet van Steven Bergwijn was David de Gea vrijdag te machtig. (Foto: Getty Images)

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League