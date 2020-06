Amiens SC en Toulouse FC degraderen alsnog uit de Ligue 1. De uitkomst van een algemene ledenvergadering van competitieorganisator LFP is dinsdag dat er ook komend seizoen twintig clubs actief zijn op het hoogste Franse niveau.

Bij het afbreken van het seizoen eind april werd - in tegenstelling tot in Nederland - besloten om promotie en degradatie toe te passen, wat betekende dat Amiens en Toulouse volgend seizoen in de Ligue 2 zouden spelen.

De clubs gingen daar echter niet mee akkoord en vonden gehoor bij de rechtbank, maar op basis van een nieuw voorstel van de LFP kan nu alsnog promotie en degradatie worden doorgevoerd.

Amiens en Toulouse bezetten na 28 speelrondes de onderste twee plekken in de Ligue 1, waarbij het vooral voor hekkensluiter Toulouse een kansloze missie leek om nog aan degradatie te ontkomen.

Het was al zeker dat Lorient en RC Lens, de nummers één en twee van de Ligue 2, volgend seizoen weer op het hoogste niveau in Frankrijk gaan spelen.