Voormalig AC Milan-spits Pierino Prati is maandag op 73-jarige leeftijd overleden. De Italiaan maakte in 1969 naam door drie keer te scoren tegen Ajax in de finale van de Europa Cup I.

Prati droeg bij de finale in Estádio Santiago Bernabéu met zijn hattrick bij aan een 4-1-overwinning. Hij zorgde voor de 1-0, 2-0 en 4-1. Zijn ploeggenoot Angelo Sormani zorgde voor de andere Milanese treffer.

Velibor Vasovic scoorde uit een strafschop namens Ajax, dat in het stadion van Real Madrid verder aantrad met namen als Johan Cruijff, Piet Keizer en Sjaak Swart.

De wedstrijd was voor Prati het hoogtepunt uit zijn carrière, nadat hij een jaar eerder als topscorer van de Serie A al de landstitel en de Europa Cup II had veroverd met Milan. Ook werd hij in 1968 Europees kampioen met Italië.

Prati, die Milan na 1963 de tweede Europa Cup uit de historie bezorgde, speelde verder voor verschillende andere Italiaanse clubs, waaronder AS Roma. Hij kwam in het shirt van Italië tot veertien interlands en zeven goals.